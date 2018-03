Supermercado Hirota passa a contar com lojas Daiso

Desde 2003 o supermercado Hirota tem uma parceria fechada com a gigante japonesa do varejo Daiso, rede especializada em vender produtos por um preço único ao custo de 100 ienes ou centavos de dólar. Mas a associação com a empresa brasileira só veio a público em 2012, quando a Daiso estreou no País com as suas lojas próprias. A partir desse ano também começaram a ser montadas lojas Daiso dentro das lojas de supermercado Hirota.

A iniciativa de buscar a parceria com a rede japonesa partiu do Hirota que viu nessa estratégia uma forma de ampliar a quantidade de produtos orientais para se diferenciar da concorrência.

“Hoje 30% dos clientes que passam por dia no caixa do supermercado compram um produto Daiso”, diz a gerente de marketing do Hirota, Eugênia Fonseca. Ela explica que a Daiso é como se fosse um fornecedor do Hirota. A empresa compra da gigante japonesa os produtos e os revende na sua loja dentro de um local específico dentro das lojas de supermercados, inclusive com a bandeira Daiso sinalizado essa loja dentro de outra loja.

Os produtos coloridos e diferenciados e o preço varia de R$ 6,99 a R$ 19,99, sendo que mais da metade custa entre R$ 7,99 e R$ 8,99.

Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) define o mix de produtos da Daiso como sendo “aqueles que o consumidor não precisa, mas quer ter”. É a verdadeira compra por impulso, de quem vai ao supermercado fazer a despesa do mês e acaba sendo seduzido por itens bonitinhos, fofinhos e baratinhos.

São produtos para casa, para cozinha, de uso pessoal e até para animais de estimação, todos de fabricados no oriente. Entre os campeões está a esponja de melamina que limpa tudo: do tênis ao azulejo de banheiro, apenas umedecida com um pouco de água.

Terra observa que abrir uma loja Daiso dentro da loja Hirota é uma forma inteligente de expandir, mas com custos de ocupação reduzidos. Hoje a Daiso tem tres mil lojas no Japão e 1,5 mil no exterior. No Brasil, além de estar presente nos 15 supermercados Hirota, a rede tem 13 lojas próprias em São Paulo. Procurada, a direção da Daiso no Brasil não quis falar sobre os planos da empresa para o País.