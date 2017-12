Supermercado pela Internet: cuidados A Internet inaugurou uma novidade: os supermercados virtuais. Basta acessar o site do supermercado, fazer o pedido e efetuar o pagamento. A compra é entregue no endereço indicado dentro de um prazo pré-estabelecido. Mas o consumidor deve ficar atento a algumas precauções. Ao receber os produtos, o consumidor precisa checar marcas, quantidades, preços e datas de validade. Além disso, o cliente deve conferir a aparência e o estado dos produtos, já que não foi ele quem os escolheu. Renata Saad, técnica de programas especiais do Procon, também aconselha o consumidor a avaliar as condições de armazenamento das mercadorias, especialmente alimentos refrigerados ou congelados. "O comprador tem sete dias corridos para devolver os produtos que estiverem sem a qualidade esperada, mesmo que o prazo de validade vença nesse período", explica Renata. Precauções e direitos O primeiro passo antes de efetuar a compra é anotar os dados do fornecedor. "Saber a razão social e o endereço físico da empresa é fundamental para fazer eventuais reclamações", diz a técnica do Procon. Outro procedimento importante é conferir a política de segurança de informações do site. Além disso, é aconselhável verificar a lista de produtos para conhecer os preços e as marcas disponíveis. Também é bom conferir a forma de pagamento, o prazo e o procedimento de entrega. "Imprimindo todos esses dados e anexando-os ao comprovante de pagamento o consumidor tem uma prova documental das especificações do seu pedido", informa Renata. Sites Os supermercados on-line ainda não abrangem muitas cidades. Além disso, poucas redes possuem esse serviço. O site Amélia (veja link abaixo) concentra as vendas do Pão de Açúcar e do Extra. As entregas são feitas em São Paulo, Campinas, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Em São Paulo, uma outra opção é a rede Sé Supermercados, que atende a maioria das cidades da Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, Casas Sendas entregam pedidos feitos pela Internet na capital e em Niterói. Em todos os casos, é cobrada uma taxa de entrega, que pode variar conforme o valor da compra e o endereço de recebimento.