Supermercado sorteia emprego no Paraná Marizandra Erat, de 18 anos, foi às compras na tarde desta quinta-feira no Supermercados Variedades, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Com a sogra, levava uma lista de compras. Junto ia a esperança de conseguir um emprego no supermercado. Com os cerca de R$ 150 gastos na compra do mês, ela ganhou cinco cupons e o direito de participar de um sorteio, que tem como prêmio a contratação como funcionária. A idéia de sortear duas vagas no supermercado nasceu da grande procura por emprego. "As pessoas vêm fazer compra e perguntam se tem vaga", diz o gerente Luiz Cláudio Veríssimo. A iniciativa chamou a atenção e os telefonemas tornaram-se freqüentes para saber o que é necessário. Apenas fazer uma compra de R$ 30, valor para se conseguir um cupom. Para participar, a exigência é a idade mínima de 16 anos. A garantia mínima de emprego no mercado é de seis meses, com o salário sendo definido posteriormente, de acordo com o serviço que o vencedor vai desempenhar. O sorteio será realizado no dia 31 de julho na praça principal de Colombo. A intenção é que haja aumento de 15% a 30% no volume de vendas do Variedades. Até agora, os proprietários comemoram o acréscimo de cerca de 7%.