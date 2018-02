Supermercado venderá frango a R$ 0,99 o quilo neste sábado A rede Extra venderá frango inteiro a R$ 0,99 o quilo neste sábado, em suas 43 lojas do Estado de São Paulo. A expectativa é a comercialização de aproximadamente 600 toneladas do produto, da marca Pena Branca, resfriado e temperado. Segundo o diretor comercial de carnes e aves do grupo Pão de Açúcar, Wilson Barquilla, a promoção é resultado de uma negociação feita com um fornecedor. O executivo lembrou, em nota, que a redução das exportações de frango tem contribuído para uma maior oferta do produto no mercado interno e ajudou nas negociações. O Grupo Pão de Açúcar, que controla as redes Pão de Açúcar, Extra, CompreBem, Sendas e ABC CompreBem, realiza outras campanhas agressivas, em parceria com seus fornecedores, oferecendo produtos com preços abaixo da média do mercado. Só em frango, em ações pontuais com venda do produto a R$ 0,99, a rede comercializou, entre março e abril, mais de 6 mil toneladas em todo o País.