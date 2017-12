Supermercados baixam preços de produtos da ceia de Natal Os supermercados anteciparam neste ano as promoções dos itens da ceia do Natal para antes da data e parcelaram em até duas vezes no cartão próprio o pagamento da venda de alimentos. O medo do encalhe de produtos sazonais como aves e panetone, por exemplo, além do fato de o consumidor neste ano ter adiado as compras dos itens da ceia, fez com que o varejo de alimentos optasse por promoções mais agressivas, seguindo o exemplo do que já vem ocorrendo no comércio em geral. No último domingo, quem comprava um peru pagando R$ 5,89 o quilo, 5% menos do que o preço cobrado no início do mês passado, ganhava um panetone de 500 gramas na Rede Extra. "O resultado de vendas foi muito bom", diz a diretora de Gestão de Categoria do Extra, Sylvia Leão. A promoção do panetone foi só no domingo, mas o preço mais baixo do peru continua até quarta-feira. As vendas de aves mais baratas, que substituem o peru, cresceram neste Natal 70% no Extra em relação ao ano passado. Enquanto isso, os volumes de peru e chester, aves mais caras, ainda estão abaixo de 2002. "Este não será um grande Natal", prevê o presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Sussumu Honda. Segundo ele, as redes estão abrindo mão das margens em itens de forte poder de atração do consumidor, como aves natalinas. Honda não acredita, no entanto, num grande encalhe, como ocorreu em 2002, porque neste ano as compras estão ajustadas e a indústria diversificou canais de distribuição. Fim de semana - As vendas reagiram no fim de semana com o pagamento da segunda parcela do 13.º salário. Números da Associação Comercial de São Paulo mostram que as consultas para vendas a prazo (SCPC) cresceram 1% ante o mesmo período de 2002 e 10,6% na comparação com o segundo fim de semana deste mês. No acumulado até o dia 21, a alta foi de 3,6% na comparação com os mesmos dias de dezembro de 2002. Nas consultas para pagamento à vista ou com cheque pré-datado, os registros recebidos no fim de semana praticamente empataram com os do mesmo período de 2002. Na comparação com o segundo fim de semana deste mês, o acréscimo das consultas do Usecheque foi de 12,9%. Até o dia 21, a alta é de 3,2% na comparação anual.