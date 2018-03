Supermercados deflagram guerra de preços Está começando mais uma batalha na guerra de preços travada entre as grandes redes de supermercados. Extra, Carrefour e Big iniciaram o mês com fortes promoções, oferecendo descontos de até 30% sobre os preços normais dos produtos vendidos em suas lojas. As ofertas englobam também as taxas de juros nas compras financiadas e há até sorteios de carros para atrair o consumidor. Com a renda contida e a inflação ainda em níveis elevados, a intenção dos supermercados é tentar manter o ritmo de vendas aquecido neste mês. Março é mais longo do que fevereiro e, ao contrário do ano passado, não contará com a Páscoa para garantir vendas. Na rede Extra, do Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, cerca de mil itens, entre alimentos e não-alimentos, terão descontos entre 20% e 30% durante este mês. A empresa negociou uma taxa especial de juros 1,95% ao mês nos planos de financiamento em até 12 vezes pelos cartões de crédito para venda de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Além disso, a rede elegeu 35 itens que farão parte de uma campanha institucional da empresa para promover a marca do produto e a marca Extra. "Nosso objetivo é consolidar neste mês o crescimento de dois dígitos em relação a igual período de 2002 registrado no primeiro bimestre deste ano nas lojas Extra", diz o diretor executivo Jean Duboc. O Carrefour, por sua vez, selecionou 500 produtos, entre alimentos, não-alimentos e itens da cesta básica, para ofertá-los com abatimentos de 30% neste mês. Na contramão das financeiras, a rede cortou de 6% para 2,49% ao mês os juros no cartão próprio nos financiamentos em até 12 vezes sem entrada para venda de eletrodomésticos e eletrônicos. Também serão sorteados 12 automóveis Celta entre os clientes do cartão Carrefour que fizerem compras acima de R$ 90,00 até o dia 18 de abril. O diretor Comercial da rede Sonae Distribuição, dona da bandeira Big, Abilio Almirante, conta que ampliou neste mês de 400 para 800 o número de produtos com descontos de 10% a 40%, dentro do programa de Big Bônus. De acordo com este programa, o cliente compra o produto e acumula descontos, no próprio tíquete para a próxima compra. "Com esse reforço, queremos aumentar as vendas neste mês em três pontos porcentuais acima da taxa de inflação", diz o executivo. Ele pondera que o esforço é necessário para manter o ritmo de vendas porque neste ano a Páscoa cairá em abril.