Supermercados devem investir R$ 2,5 bi em 2004, diz Abras Apesar da expectativa negativa para as vendas acumuladas dos supermercados em 2003, o setor continua investindo em sua expansão, disse hoje o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Carlos de Oliveira. Devem ser aplicados entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões este ano em novas lojas, remodelação, treinamento de funcionários e equipamentos. A projeção inicial era de investimentos de R$ 1,8 bilhão, afirmou o dirigente. "Fisicamente, o setor vai continuar crescendo, porque não faz investimento de curto prazo", explicou Oliveira, estimando um aumento de área de vendas entre 5% e 10%. Além disso, os empresários acreditam que as dificuldades são temporárias, afirmou o dirigente. O setor abrange 58 mil empresas e 720 mil funcionários. Os recursos devem ficar abaixo, contudo, de 2002, que registrou R$ 2,5 bilhões em investimentos. Desde 1998, os supermercados acumulam perdas de 2% em suas vendas. No mês de novembro de 2003, ante o mesmo período de 2002, houve queda real de 10,57% nas vendas do setor. De acordo com a Abras, este movimento pode ser explicado pelo alto nível de vendas de novembro de 2002 (+9,90%), que foi o melhor resultado do ano passado, na comparação com 2001. Na comparação de novembro de 2003 com outubro, a queda de 0,08% reflete o menor número de dias do mês (30, ante 31 de outubro) e o fato de o feriado do dia 15 ter caído em um sábado, o melhor dia de vendas.