Supermercados e lojas realizam promoções Redes de hipermercados e de lojas de eletrodomésticos estão realizando promoções para aumentar suas vendas no final deste ano. O Carrefour iniciou ontem uma promoção para comemorar seu 26º aniversário no Brasil. As 75 lojas da rede de hipermercados vão liqüidar cerca de 10 mil produtos de todos os setores, desde hortifrutigranjeiros até eletroeletrônicos. Os descontos da promoção denominada "Mania de Economia" chegam até 30%. O Carrefour estará facilitando o pagamento dos produtos da promoção. Os juros que são 4,8% ao mês serão reduzidos para até 1,90% ao mês e os produtos poderão ser parcelados até 15 meses. A rede Extra Hipermercados vai sortear 25 casas mobiliadas para os consumidores que realizarem compras em qualquer um dos 53 hipermercados da rede em todo território nacional. A cada R$ 10,00 em compras, o consumidor vai receber um cupom para concorrer. Os vencedores vão ganhar uma casa no valor de R$ 30 mil e mais R$ 5 mil em vales-compra para mobiliar e decorar o imóvel. A promoção vai até o dia 30 de setembro. As lojas de eletrodomésticos e móveis como Casas Bahia e Ponto Frio também estão realizando promoções. Nas Casas Bahia, o consumidor poderá comprar mais de 70 produtos entre eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis em 10 vezes sem juros. O Ponto Frio realiza a promoção de dois produtos por semana em sua Megastore, chamada de "Promoção Relâmpago". Segundo a assessoria de imprensa da rede, os descontos nos produtos variam conforme a negociação com os fabricantes. A Megastore do ponto Frio fica na avenida Embaixador Macedo Soares, 9.175, lapa, zona Oeste de São Paulo. O Ponto Frio também vai realizar neste final de semana um feirão com mais de 400 produtos no estacionamento do Shopping Nova América, no Rio de Janeiro. Os descontos chegam até 60%.