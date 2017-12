Supermercados e siderúrgicas terão que explicar fusões O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) convocará diretores das empresas CSN e Usiminas, do setor metalúrgico, e Pão de Açúcar e Sendas, do setor de supermercados, a prestar esclarecimentos sobre as informações de fusões das companhias. A convocação, aprovada por unanimidade hoje pelos conselheiros do Cade, é para a quinta-feira da semana que vem. ?As questões são relevantes e existe uma lei a ser cumprida?, afirmou o conselheiro Fernando Marques, que pediu a convocação. Em relação ao desmentido feito hoje dos presidentes de CSN, Benjamin Steinbruch, e Usiminas, Rinaldo Campos Soares, de que não há planos de fusão das duas empresas, ele disse que a sessão será reservada, gravada e que as informações serão prestadas sob pena de sanção. ?Aqui (no Cade) tem lei. Missa eles podem contar em outro lugar?, afirmou. De acordo com o conselheiro, se CSN e Usiminas sustentarem perante aos conselheiros de que não há planos de fusão, o conselho poderá exigir que seja dado ao desmentido igual destaque na mídia dado à notícia da união das empresas. Quanto ao caso Sendas-Pão de Açúcar, o conselheiro Cleveland Prates lembrou que existem no Cade processos em andamento sobre o mesmo tema. Ele disse que já há no Rio de Janeiro, mercado de atuação do Sendas e onde ocorrerá a fusão com o Pão de Açúcar, indícios de concentração de mercado.