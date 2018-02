Supermercados esperam no ano maior faturamento desde 1995 O aumento de preços, sobretudo de alimentos, e também do consumo interno impulsionaram o faturamento dos supermercados no primeiro semestre, levando o setor a esperar neste ano o maior crescimento em mais de uma década. O faturamento aumentou 7,04 por cento no primeiro semestre, em termos reais, informou a Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) nesta quarta-feira. A entidade elevou sua previsão para o crescimento no ano de 5 para 6,5 por cento, o que seria a maior taxa desde 1995 e bem superior à alta de 0,6 por cento apurada em 2006. "Esse crescimento registrado e previsto para o ano é expressivo e reflete muito o aumento dos preços desde julho do ano passado", disse Sussumo Honda, presidente da Abras. Os preços dos bens de consumo, principalmente de alimentos e produtos importados ou com componentes importados, caíram fortemente na primeira metade do ano passado, refletindo boas colheitas e também a queda do dólar. Neste ano, apesar do persistente recuo do dólar, as commodities internacionais vêm subindo e há alguns problemas de safras, domésticas e externas. Honda lembrou que houve uma recuperação do consumo, o que também pressiona os preços. A cesta AbrasMercado --que reúne 35 produtos de largo consumo-- acumulou no primeiro semestre alta de 6,06 por cento. Além de contribuir para pressionar os preços, a demanda ajudou a aumentar o volume de vendas, disse Honda. "Temos o Bolsa Família estimulando a compra de bens de consumo em algumas regiões, o aumento do emprego e o aumento do salário mínimo e do poder de compra da população, sobretudo entre as classes C, D e E." O volume de vendas deve encerrar o ano com expansão entre 4 e 4,5 por cento. Em 2007, até abril (último dado disponível), o volume exibe alta de cerca de 3 por cento. A Abras informou também que em junho o faturamento do setor caiu 0,82 por cento em relação a maio, mas saltou 8,23 por cento frente a igual mês do ano passado. A queda mês a mês deveu-se a um menor número de dias úteis e a uma base mais forte de comparação, já que maio contou com o Dia das Mães. O setor supermercadista faturou 124 bilhões de reais em todo o ano passado. (Por Vanessa Stelzer)