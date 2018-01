Supermercados facilitam crédito Para conquistar mais clientes e aumentar as vendas, grandes redes de Supermercados estão aderindo à estratégia de lojas de roupas e eletrodomésticos de facilitar o crédito. Para estimular as vendas e, ao mesmo tempo, prevenir-se contra a inadimplência nos cheques pré-datados, oferecem cartões próprios, pelos quais o cliente pode parcelar a dívida, até com isenção de taxa de juros, em alguns casos. As 70 lojas do Carrefour no Brasil oferecem prazo de até 40 dias para pagamentos de compras de gêneros alimentícios com o Cartão Carrefour. Para outros produtos, como aparelhos eletrodomésticos ou roupas, o hipermercado facilita o financiamento em até 13 vezes, sendo que, em financiamentos de até 3 parcelas, o cliente não paga juros. Para compras em 3 vezes, com pagamento da primeira parcela em 30 dias, o Carrefour cobra juros de 3,60% ao mês. A partir de 5 parcelas, a taxa sobe para 4,90% ao mês. De acordo com a assessoria de imprensa do Carrefour, cerca de 25% das vendas totais do hipermercado são feitas por meio do cartão, que conta com 3,7 milhões de associados. Os supermercados do grupo Pão de Açúcar (Pão de Açúcar, Extra, Barateiro e Eletro) aceitam todos os tickets, cartões de crédito e facilitam o financiamento com cheque pré-datado para até 90 dias. A taxa de juros mensal é de 6%. O consumidor também pode optar pelo cartão Pão de Açúcar (administrado pela Credicard), pelo qual 5% das compras efetuadas em qualquer lugar são convertidas em pontos. Cada ponto vale R$ 0,50, e a partir de 200 pontos, pode-se trocá-los por compras em qualquer loja do Grupo. O Wall-Mart Supercenter também facilita o crédito por meio de cartão próprio. Os clientes que possuem cartão Wall-Mart Brasil têm até 7 dias sem juros no Sam´s Club - hipermercado de atacado pertencente ao grupo Wall-Mart - e até 40 dias no Wall-Mart Supercenter. Outras facilidades que o cartão oferece são o pagamento mínimo de 15% do total da fatura e crédito parcelado sem juros e sem entrada para determinados produtos identificados na loja e crédito parcelado em até 12 vezes iguais, com cobrança de juros (taxa indicada na loja). O cartão também possibilita saque no Banco 24Horas e seguro opcional contra desemprego. O cliente que desejar pode solicitar até 3 cartões Wal-Mart Brasil adicionais sem custo. Como adquirir os cartões O consumidor pode adquirir os cartões de qualquer rede de supermercados gratuitamente. Para isso, basta solicitá-lo na loja. Para saber quais os documentos necessários, o consumidor deve se informar na própria loja, pois variam de acordo com o estabelecimento e tipo de cartão. Em geral, são solicitados RG, CPF e comprovante de residência.