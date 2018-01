Supermercados não farão boicote a produtos As associações paulista e brasileira de supermercados não pretendem repetir este ano o boicote a produtos que estão com pesos modificados sem alteração de preço, como ocorreu em 1999. Naquele ano, a indústria fez fortes pressões contra os supermercados para tentar repassar os custos com a desvalorização cambial, mas os supermercados bloquearam a iniciativa e chegaram a deixar prateleiras vazias. "Não podemos desabastecer o mercado", disse o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), alegando que hoje o cenário é bem diferente. Naquela época, segundo ele, estava em risco a estabilização econômica e o movimento era generalizado. Agora, é possível identificar com clareza os setores de onde partem as tentativas de aumento. A idéia dos varejistas é buscar outros fornecedores, quando a decisão não for repetida por diversas indústrias do mesmo setor. Neste caso, a saída é tentar negociar com os fabricantes e alertar os consumidores para o fato. Omar Assaf, presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas) acredita que, se daqui a alguns meses esta situação não se acertar, o próprio mercado vai ajustar o preço. "Existem várias formas de se negociar, só que leva tempo", explicou. Ele voltou a defender a padronização dos pesos dos produtos, por meio de um acordo entre as próprias empresas. Da forma como está, perdeu-se a referência. Segundo ele, o Mercosul - que gerou uma lei no início da década de 1990 eliminando a padronização de alguns produtos - não é empecilho para que ela seja retomada por meio de acordo entre as indústrias.