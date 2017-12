Supermercados: preços tem alta 0,54% Os preços dos produtos nos principais supermercados de São Paulo mostraram semana passada variação de 0,54% - 1,66 ponto porcentual abaixo da alta registrada na semana anterior, de 2,20%, segundo pesquisa semanal realizada pelo InformEstado. O levantamento mostrou ainda que a acomodação do custo para o consumidor também se refletiu nas verduras, frutas, legumes e ovos, com queda média de 1,01% nos supermercados e de 3,69% nas feiras livres. Com esse resultado, no mês, a variação acumulada nas feiras é negativa em 4,06% e positiva em 0,50% nos supermercados. Cesta básica Na terceira semana de setembro, o valor da cesta básica teve alta de 0,89%, segundo levantamento da Fundação Procon/Dieese. Na semana passada, a variação foi de 1,27%. O preço médio da cesta, que no dia 14 era R$139,88, passou para R$ 141,13 no dia 21. Assim, a alta acumulada no mês é de 1,86%, no ano, de 1,53% e, nos últimos 12 meses, de 12,89%.