Supermercados querem evitar reajustes Os supermercados são contra a liberação da importação de alimentos e de outros produtos para conter os aumentos dos preços. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), José Humberto Pires de Araújo, disse ser a favor da negociação direta entre o comércio e os fornecedores para tentar evitar os abusos de preços. Segundo ele, se os aumentos forem inevitáveis, a Abras orienta os supermercados a escalonar os reajustes a fim de diluir o impacto dos aumentos para os consumidores. Araújo afirmou que a Abras ainda não foi procurada pelo governo para discutir uma possível importação. Na sexta-feira passada, os ministros do Desenvolvimento, Alcides Tápias, e da Fazenda, Pedro Malan, admitiram a possibilidade de importar alimentos para coibir os abusos de preço e garantir o abastecimento da população. A posição da entidade contra a compra de mercadorias no exterior, porém, não impedirá a importação. A Abras acredita que, no momento, seria necessário importar principalmente leite, derivados do leite e carne bovina. Como a maioria desses produtos pode ser comprada de países vizinhos, Araújo calcula que em até 30 dias eles chegariam aos supermercados. Abras está preocupada com a queda no faturamento Diante dos aumentos de preços, a Abras voltou a orientar os associados a negociar diretamente com os fornecedores para evitar aumentos. A preocupação da entidade é a queda 1,92% de faturamento verificada nos primeiros sete meses do ano se comparada ao mesmo período do ano passado. Caso os aumentos sejam justificáveis e inevitáveis, os supermercados deverão escalonar os reajustes para que o repasse aos consumidores não seja feito imediatamente. A Abras este ano não pretende sugerir o boicote aos fornecedores, como foi feito logo depois da desvalorização cambial do ano passado.