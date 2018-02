Supermercados recuam e vão aceitar cartões de débito As principais redes de supermercados do País voltaram atrás e vão continuar aceitando o pagamento de compras com cartão de débito. Em janeiro, por discordarem das taxas cobradas pelas administradoras, redes com Pão de Açúcar, Carrefour, Wal-Mart, Sonae e Sendas haviam anunciado que a partir de 25 de fevereiro deixariam de aceitar essa forma de pagamento. De acordo com o diretor de comunicação do grupo Pão de Açúcar, Paulo Pompílio, as administradoras dos cartões aceitaram renegociar as taxas dessas operações. Carrefour, Wal-Mart, Sonae e D´Avó (Grande SP) também informaram que suspenderam a decisão de boicotar os cartões enquanto prosseguem as negociações com as administradoras. A taxa cobrada a cada operação varia de 1% a 5%. No final de 2001, em meio ao maior volume de compras das festas de fim de ano, as administradoras teriam tentado aumentar os valores, o que irritou principalmente os supermercados. A decisão de suspender temporariamente o boicote aos cartões de débito foi tomada nesta terça-feira durante reunião na Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em São Paulo. O valor renegociado não foi revelado por Pompílio, mas é possível concluir que as administradoras estão recuando nas taxas cobradas. Os supermercados estão negociando caso a caso as taxas do serviço.