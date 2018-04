Supermercados são os grandes empregadores As grandes redes varejistas desbancaram as montadoras de automóveis, que lideraram por décadas consecutivas o ranking dos maiores empregadores do País. Pão de Açúcar e Carrefour, a primeira e a segunda maiores empresas do varejo de supermercados em faturamento, respectivamente, são hoje as companhias privadas com maior número de funcionários, excluindo-se os bancos. E a tendência é que essa mudança de perfil dos grandes empregadores se consolide. Enquanto as montadoras dão férias coletivas, fazem semana de quatro dias, ameaçam com demissões e automatizam a linha de produção, os supermercados não param de abrir lojas e querem competir com atendimento cada vez mais diferenciado. O Pão de Açúcar, por exemplo, emprega sozinho 57,8 mil trabalhadores em 507 lojas. Esse quadro de funcionários supera em 12% o que a Volkswagen, a General Motors e a Fiat, as três grandes empregadoras dos anos 90, têm juntas atualmente. O segundo lugar do ranking dos maiores patrões é ocupado agora pelo Carrefour, com 44,7 mil trabalhadores, seguido pela cadeia de lanchonetes McDonald´s, com 36 mil empregados; Sadia, com 30,4 mil; e a Atento, companhia especializada em telemarketing, que emprega 26,5 mil pessoas. O mapa do emprego nas grandes companhias mudou rapidamente nos últimos anos e poucos se deram conta, por exemplo, de que uma indústria alimentícia como a Sadia tem um quadro de trabalhadores que é quase uma vez e meia o da Volkswagen. Em 1996, a montadora alemã era maior empregadora do setor privado, excluindo-se o setor financeiro, com 29,6 mil funcionários. Na mesma época, o Pão de Açúcar tinha 20,7 mil trabalhadores e ocupava a quarta posição no ranking dos empregadores, segundo dados da Revista Exame Melhores e Maiores. Agora a Volkswagen tem 25,2 mil funcionários e não chega a estar na lista dos cinco maiores empregadores do País. Desde o início deste ano, a montadora fechou 700 postos de trabalho. "É impossível descolar o emprego da produção, existe uma ligação direta", observa o vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen, João Rached. Em 1997, diz ele, o setor produziu e vendeu 2 milhões de veículos e neste ano talvez não chegue a 1,5 milhão de automóveis. Se as vendas reagissem, a indústria e o emprego voltariam a crescer, observa. Rached pondera, no entanto, que a evolução tecnológica também pesa nessas horas na redução de postos de trabalho. "Gostaríamos de empregar mais, mas isso depende da conjuntura." É nesta mesma conjuntura, no entanto, que atuam companhias hoje francamente empregadoras. O McDonald´s, por exemplo, deverá abrir 5,2 mil postos de trabalho até dezembro. Com a inauguração de 94 quiosques, 26 McCafés, o início de funcionamento do serviço de McEntrega e o horário estendido de funcionamento de lojas, além dos restaurantes 24 horas, a estimativa é atingir um quadro de 41,2 mil empregados. "Este será o ano que mais estaremos ampliando o emprego", diz o vice-presidente da Área de Gente do McDonald´s, Alcides Terra. A Casas Bahia é outra grande empregadora que deverá abrir cerca de mil vagas neste ano. Com 311 lojas e 18 mil funcionários, a rede varejista criou 357 empregos diretos de janeiro a julho com a abertura de dez pontos-de-venda. Até dezembro, serão mais 600 vagas com a inauguração de 20 lojas programadas. "Varejo é gente dependente", resume o diretor de Recursos Humanos do Carrefour Brasil, Álvaro de Angelis Cordeiro. A cada abertura de um hipermercado são criados entre 300 e 400 postos de trabalho. No caso dos supermercados, a criação de empregos é da ordem de 100 a 200 vagas para cada loja. Sem revelar as projeções de aberturas de lojas para os próximos meses, Cordeiro diz que a perspectiva é continuar expandindo a rede tanto no modelo de supermercados como no de hipermercados. O Pão de Açúcar, por exemplo, já abriu neste ano 1,4 mil vagas com inauguração de dois hipermercados e dois supermercados. Até dezembro estão programados mais três hipermercados, que irão propiciar mais 1,5 mil empregos. Convergência O grande empregador das próximas décadas é o setor de serviços, diz Cordeiro. Em junho, por exemplo, enquanto a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Fundação Seade em convênio com o Dieese na Grande São Paulo, apontava que a indústria havia criado 7 mil vagas na comparação com igual período de 2001, os serviços abriram 50 mil vagas e o comércio 13 mil. Segundo Cordeiro, do Carrefour, até mesmo os salários da indústria, que superavam de longe a média do comércio, já começam a se equiparar. "Está havendo uma convergência de salários com a profissionalização do setor", observa ele. Essa convergência, porém, ainda não está estampada na PED porque o setor ainda é muito heterogêneo. Segundo a pesquisa do Seade/ Dieese, o salário médio pago pelas indústrias em maio deste ano na Grande São Paulo foi de R$ 968,00, muito acima do comércio (R$ 601,00) e dos serviços (R$ 822,00).