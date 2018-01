Supermercados têm ofertas em dias certos As grandes redes de supermercados da cidade de São Paulo realizam promoções semanais e quinzenais, nas quais reduzem o preço de alguns produtos em até 50%. O consumidor que ficar atento aos dias de promoção e aos folhetos distribuídos diariamente poderá gastar menos no final do mês. Além de promoções periódicas, há outras divulgadas diariamente, de acordo com o estoque e a procura por produtos específicos. Os supermercados Barateiro, Extra e Pão de Açúcar realizam, todo início do mês, promoções de produtos que fazem parte da cesta básica. Essa promoção pode durar até 15 dias dependendo de como estiverem as vendas e os estoques dos supermercados. Além da promoção de produtos da cesta básica, outra promoção em comum entre os três supermercados, que fazem parte da mesma rede, é a promoção de frutas, verduras e legumes, que ocorre em dois dias da semana no Barateiro e no Extra, e em três dias da semana no Pão de Açúcar. A promoção de hortifrutigrangeiros ocorre todas as terças e domingos no Barateiro. Todas as quartas e domingos, os preços no Extra estão mais baixos. Já o Pão de Açúcar faz promoções todas as terças, sextas e domingos. Nesta semana, por exemplo, os supermercados tiveram produtos com redução de cerca de 50% nos seus valores. Um exemplo disso, é a cebola nacional que passou de R$ 1,29 para R$ 0,59, uma queda de 54,26% registrada na última terça-feira, dia 17, nos supermercados Barateiro. Na última segunda-feira, dia 16, o Pão de Açúcar reduziu o preço da banana nanica de R$ 1,25 para R$ 0,68, uma queda de 45,6%. Os hipermercados Big também têm promoção de hortifrutigrangeiros durante a semana. Todas as quartas-feiras frutas, verduras e legumes entram em promoção. Outra promoção semanal do Big é a "dobradinha maluca". Todas as segundas e terças-feiras a rede coloca em promoção dois produtos relacionados, como café e açúcar ou farinha e ovos, por exemplo. Todo final de semana há a oferta de produtos dirigidos à compra de abastecimento da casa para a semana, na qual são colocados em oferta produtos como refrigerantes, arroz, óleo, açucar, leite, frango, entre outros. Além das promoções semanais, a cada 15 dias, o Big também seleciona produtos de todos os departamentos para colocar em oferta. A promoção quinzenal é divulgada em folhetos distribuídos pelo hipermercado. Segundo o gerente de marketing da marca Big, Cândido Tiaraju Souza, é difícil estabelecer percentuais de desconto, pois eles variam bastante de produto para produto. "Atualmente com a maior estabilidade de preços o consumidor tem idéia dos preços e sabe reconhecer uma boa oferta", afirma. Carrefour e Wal Mart não têm promoções semanais A rede de supermercados Carrefour não faz promoções semanais de produtos. A cada quinze dias, escolhe um grupo de produtos para colocar em oferta. Segundo a assessoria de imprensa do Carrefour, as melhores ofertas aparecem diariamente nos folhetos distribuídos, pois a intenção do supermercado é garantir preço baixo todos os dias e não em dias da semana específicos. Outra rede que não faz promoções semanais é a dos supermercados Wal Mart. De acordo com a assessoria de imprensa a política da empresa é de preço baixo todos os dias. Ainda segundo a assessoria de imprensa, a rede faz uma pesquisa de preço entre os concorrentes e, se tiver produtos com preços acima dos anunciados em promoção pelo concorrente, iguala seus preços aos preços das outras redes. Se o cliente, ao fazer as compras, constatar que há preços mais baratos na concorrência e tiver em mão um folheto para comprovar isso, imediatamente será feito o desconto no preço, tornando-o igual ao da concorrência. Veja abaixo tabela com a relação dos dias da semana em que os supermercados oferecem promoções: Supermercado Dia da semana Promoção Barateiro Primeiros 15 dias do mês Produtos que compõem a cesta básica. Todas as terças e domingos Frutas, verduras e legumes. Todos os sábados e domingos Alimentos consumidos mais freqüentemente nos finais de semana, como frios e carnes, por exemplo. Big Todas as quartas Frutas, verduras e legumes. Todos os Sábados e domingos Promoção de produtos para o abastecimento da casa durante a semana. Ficam mais baratos produtos como refrigerantes, arroz, óleo, açucar, leite, frango, entre outros. Todas as segundas e terças Dois produtos relacionados são colocados em promoção, como açúcar e café ou farinha e ovos, por exemplo. Quinzenalmente Promoção de alguns produtos de cada departamento anunciada em folhetos distribuídos pelo hipermercado. Carrefour A cada 15 dias A rede escolhe um grupo de produtos para colocar em promoção. Extra Primeiros 15 dias do mês Produtos que compõem a cesta básica. Todas as quartas e domingos Frutas, verduras e legumes. Todas as sextas A rede escolhe uma categoria de produto que estará em oferta. Pão de Açúcar Primeiros 15 dias do mês Produtos que compõem a cesta básica. Todas as terças, sextas e domingos Frutas verduras e legumes. Todas as quartas Festival de carnes, com alguns tipos de carne em promoção. Quinzenalmente Um variedade de produtos de todos os departamentos entram em promoção, essa promoção é anunciada em folhetos. Wal Mart -- --