Supermercados testam merchandising em TV interna Uma nova modalidade de merchandising pode começar a aparecer em supermercados brasileiros esta ano. A Consultoria Internacional de Entretenimento (IEC) está trazendo para o Brasil uma técnica batizada de TV Point, já explorada nos Estados Unidos há cerca de três anos, inclusive pela rede Wal-Mart. O projeto está funcionando experimentalmente em quatro hipermercados BIG, do grupo português Sonae, em São Paulo - lojas Morumbi, Tucuruvi, Ipiranga e Pirituba. Em cada há cerca de 18 televisores que, por enquanto, apenas transmitem propagandas de produtos. Mas a idéia é colocar repórteres dentro das lojas por três horas ao dia, nos períodos de maior movimento, entrevistando consumidores e distribuindo prêmios para quem responder corretamente às perguntas sobre as mercadorias. Nos intervalos, serão exibidos filmes publicitários e videoclipes, estes para evitar a sobrecarga de informações aos clientes. A programação pode mudar a cada 15 dias. De acordo com o presidente da empresa, Ricardo Enéas, o Sonae constatou um aumento de 30% nas vendas dos produtos anunciados. A IEC por enquanto fechou contrato com a Nestlé, Sadia, Bauducco, Colgate e Bombril, mas negocia com outros fornecedores. O acordo estabelece que no mesmo período não sejam exibidos produtos que competem na mesma categoria. Investimento A IEC permite criar programações customizadas, de forma que cada supermercado adapte o conteúdo ao seu perfil. As imagens são transmitidas via satélite e editadas por computador. Nessa fase inicial, a empresa está bancando a experiência, cujo investimento é de R$ 40 mil a R$ 50 mil por loja. A primeira etapa do projeto prevê a instalação do TV Point em 50 lojas, o que obrigaria sua instalação nas unidades do Sonae da Região Sul, onde tem maior penetração. Por enquanto, o valor para o anunciante, informou Enéas, é de cerca de R$ 2,8 mil por mês. Ele acredita que o baixo custo associado à atenção que as indústrias estão dando ao ponto-de-venda podem tornar o negócio bem-sucedido. Pesquisas realizadas sobre o comportamento do consumidor mostram que mais de 80% das decisões de compra ocorrem dento do supermercado, daí o interesse das empresas em melhorar sua presença nas lojas, preterindo algumas vezes outras formas de publicidade.