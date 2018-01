Supermercados tiveram crescimento real de 1,52% em 2002 O setor supermercadista brasileiro teve um crescimento real (descontada a inflação medida pelo IPCA) de 1,52% em 2002, tendo atingido um faturamento de R$ 80 bilhões, segundo divulgou hoje a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A previsão de João Carlos de Oliveira, presidente da entidade, é de um crescimento de 2% para este ano. O crescimento nominal, que desconsidera a inflação, foi de 10,34% no ano passado ante 2001, quando o faturamento havia alcançado R$ 72,5 bilhões. Já em dezembro, o setor cresceu 29,36% ante novembro e 15,25% sobre dezembro de 2001, em valores nominais. Em valores reais (deflacionados pelo IPCA), as vendas aumentaram 26,7% em dezembro ante novembro. Segundo Oliveira, o setor supermercadista evoluiu em 2002 devido ao grande número de promoções realizadas e à abertura de novos hipermercados em regiões em que ainda não existiam esse tipo de loja. ?Nesses lugares, a compra de eletrodomésticos, por exemplo, era feita em lojas especializadas. Como os hipermercados têm de tudo, criou-se uma nova clientela nessas regiões?, explicou. ?As redes vão continuar construindo hipermercados onde ainda não tem e vão manter as promoções, por isso o setor crescerá 2% em 2003?, acrescentou. Emprego também poderá avançar Os números da expansão física da rede ainda não estão fechados (devem ser divulgados em abril), mas Oliveira adiantou que o crescimento do número de lojas deve ter ficado em torno de 5% em 2002 ante 2001. Há dois anos, existiam no País 69.396 supermercados e hipermercados. Além disso, a área de vendas, que deve ter fechado o ano passado em torno de 5% maior do que 2001, também crescerá neste ano. Em 2001, eram 15,3 milhões de metros quadrados. Com o crescimento geral do setor, Oliveira estima que o emprego também poderá avançar em 2003. ?A abertura de novas lojas pode garantir isso?, resumiu. Os números de 2002 também não estão fechados, mas o presidente da Abras adiantou que houve manutenção dos 710 mil funcionários que trabalhavam em supermercados em 2001. Oliveira avaliou ainda que o movimento de fusões e incorporações das redes supermercadistas será fraco neste ano. ?As empresas internacionais que tinham que vir para o Brasil já vieram, hoje o espaço é bem menor. Além disso, o mercado está consolidado, houve uma acomodação?, afirmou. Segundo ele, hoje as cinco maiores redes controlam 40% do mercado brasileiro. O Pão de Açúcar é a líder, seguida de Carrefour, Bom Preço, Sonae e Sendas.