Supermercados vendem 2,65% a mais em fevereiro As vendas do setor supermercadista cresceram 2,65% em fevereiro, em relação ao mesmo período de 2004, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Ainda segundo a pesquisa - que usou números deflacionados pelo IPCA/IBGE- em relação a janeiro, as vendas recuaram 4,99% no mês passado. No acumulado do ano, a alta chega a 6,26%, frente o resultado obtido no primeiro bimestre do ano passado. Segundo nota da Abras, a alta frente a fevereiro do ano passado, ocorreu por conta das "condições econômicas favoráveis ao consumo, dado o aumento no nível de emprego e na renda disponível". De acordo com a entidade, a queda nas vendas de fevereiro, em relação a janeiro, explica-se pelo "descompasso do calendário", já que o mês passado teve 28 dias, contra os 31 de janeiro. Em nota, a Abras destacou ainda a melhora das condições econômicas impactou positivamente no crescimento das vendas no acumulado do ano, "confirmando a tendência de recuperação do setor, a qual teve início, de maneira tímida, no segundo trimestre de 2004". Em valores nominais, as vendas dos supermercados recuaram 4,42%, em relação janeiro, e cresceram 10,23% frente igual mês de 2004. No acumulado do bimestre, a expansão é de 14,11%.