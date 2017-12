Supermercados vendem 4,48% a mais em abril As vendas do setor supermercadista brasileiro registraram crescimento de 4,48% em termos reais em abril, tomando como base o mesmo período do ano passado. Sobre março, a alta foi de 5,04%. Porém, no acumulado do ano, o resultado ainda é negativo em 2,53%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em termos nominais, o faturamento do setor cresceu 9,32% ante abril de 2005 e 5,26% em relação a março. No acumulado do ano, a alta nominal é de 2,62%. A entidade avaliou que o resultado positivo de abril já pode ser considerado um sinal de melhora gradual no setor. Além do efeito Páscoa e do aumento do salário mínimo, a Abras destaca as ações adotadas pelas empresas para estimular o consumo.