Supermercados vendem até 20% mais neste ano O Pão de Açúcar informou em comunicado que as três redes do grupo venderam 5 mil toneladas de chocolate na Páscoa deste ano, 10% mais que no ano passado. Os itens mais vendidos foram o Sonho de Valsa (Lacta) de 400g e o Alpino (Nestlé), de 375g, o que mostra a demanda por produtos de tamanho maior verificada neste ano. Só em ovos, o grupo vendeu 3,5 mil toneladas, 5% mais que em 2005, sendo metade acima de 200g, participação maior que a verificada em 2005, de 35%. Os bombons apresentaram crescimento de 20% sobre o mesmo evento do ano anterior. A empresa considera que a alta nos produtos de maior valor agregado em 2006 justifica-se por uma possível melhora no poder de compra do consumidor e pelo efeito calendário. No ano passado, a data caiu em março. Com relação aos pescados, o grupo vendeu 1,2 mil toneladas de bacalhau importado, 15% a mais que em 2005, sendo que os preços estavam em média 10% mais baixos. Espécies como o filé de merluza e cação em posta tiveram crescimento superior a 15% ante 2005. Para o Pão de Açúcar, o que colaborou para os bons resultados dessa Páscoa foi o parcelamento dos itens sazonais, pois as compras dessas mercadorias puderam ser pagas entre 3 e 10 vezes. O CompreBem foi a bandeira com maior adesão ao financiamento, sendo que a maioria dos consumidores optou por quatro vezes sem juros. No Wal-Mart, vendas cresceram até 20% Já o Carrefour informou que não houve sobras de ovos este ano e foi vendida praticamente a totalidade do que foi pedido, o que representa 7,5 milhões de unidades, um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa vendeu também 500 toneladas de bacalhau, 21% mais que em 2005. No Wal-Mart, a comercialização dos produtos sazonais como ovos, colombas, vinhos, azeite e bacalhau, foi 20% maior. O incremento nas vendas, na avaliação da empresa, deve-se à antecipação da chegada dos produtos nas lojas e ao parcelamento em três vezes destes produtos, feito pela primeira vez nas praças do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As vendas de ovos foram 20% maiores que no ano passado. Quase todo o estoque de chocolate já estava esgotado na sexta-feira. Os produtos com brinquedos cresceram 30%. Com relação ao bacalhau, o aumento foi também de 30%. Na bandeira de atacado Sam´s houve um incremento de venda de 30% nos produtos sazonais em relação a 2005. O destaque foi o bacalhau, com 62% de aumento. A categoria de chocolates e colombas registrou elevação de 15% em relação ao ano passado. Movimento O Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio mostrou que mais uma vez este ano o movimento se concentrou nas vésperas da Páscoa. Houve um aumento de 28,1% nas consultas ao sistema no feriado da Páscoa, de 14 a 16 de abril, em todo o País, quando comparadas ao período de 25 a 27 de março de 2005. No período de 03 a 16 de abril, a alta foi de apenas 2,3% sobre o período de 14 a 27 de março de 2005.