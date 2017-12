Supermercados vendem bem, mas faturam pouco Desde agosto do ano passado, com o orçamento apertado, o consumidor passou a procurar e consumir produtos de marcas mais baratas. Isso, aliado às fortes campanhas promocionais dos supermercados, centradas em produtos mais baratos, pode até ter aumentado o volume físico das vendas, mas resultou num valor financeiro menor. O faturamento caiu 1,88%, em termos reais, no primeiro semestre do ano, em comparação com igual período do ano passado. Em junho, a queda foi de 0,31%. Comparada com junho do ano passado, o volume financeiro caiu 2,60%. Os números foram divulgados pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), José Humberto Pires de Araújo. Outra preocupação do setor é diminuir a inadimplência, que já caiu de 4% para 1%. Segundo os dados da Abras, as vendas devem crescer entre 2% e 3% neste ano.