Supermercados venderam menos em janeiro As vendas nos supermercados brasileiros em janeiro tiveram uma queda real de 2,16% em relação ao mesmo mês de 2005 e de 26,63% em relação a dezembro. Em termos nominais, as vendas recuaram 3,42% e 26,20%, respectivamente. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A Abras esclareceu que a queda em relação a dezembro é considerada normal, em razão dos efeitos sazonais. Já em janeiro, ocorrem várias liquidações e um maior comprometimento de gastos familiares. A queda na comparação com janeiro de 2005 é explicada, ainda de acordo com a entidade, pelos "aumentos expressivos nos preços dos serviços e tarifas administradas, afetando o consumo das famílias." Em 2005, o setor encerrou o ano com uma variação positiva de vendas de 0,66%. Volume físico Já as vendas em volume físico cresceram 5% em 2005 sobre 2004, revelando que os consumidores compraram mais produtos, porém gastaram menos. "Isto mostra que o consumidor retomou a prática de preferir marcas mais baratas", disse o presidente da Abras, João Carlos de Oliveira. O empresário destacou que este movimento, ocorrido de forma acentuada em 2003, tinha sido interrompido em 2004. Naquele ano, o aumento das vendas em volume físico praticamente se equiparou ao do faturamento, em cerca de 2,5%. Em 2005, os dados voltaram a se descolar, em razão das restrições de renda do consumidor. Deflação O resultado embute em parte também a deflação registrada no ano passado e que persiste em 2006, motivada por um conjunto de fatores como a demanda enfraquecida, queda do dólar e safra. A cesta de produtos cujos preços são acompanhados pela Abras caiu de R$ 198,18 para R$ 194,59 entre janeiro de 2005 e janeiro de 2006. Em dezembro a cesta tinha ficado em R$ 198,01. O movimento de vendas nos supermercados não se alterou este ano em relação a 2005 até o momento. Os dados de janeiro mostraram que as vendas continuaram fracas (queda de 2,16% em relação a janeiro de 2005) e se mantêm assim em fevereiro. Páscoa O setor conta com uma retomada a partir do segundo trimestre com a Páscoa - melhor data depois do Natal para os supermercados. Além disso, também é esperado um aquecimento nas vendas com o aumento do salário mínimo, que injetará R$ 25 bilhões na economia. A meta da Abras é crescer entre 2% e 3% sobre 2005, quando o setor faturou R$ 105 bilhões. No ano passado, a meta inicial também era de 2% e o ano fechou em 0,66%. "Naquela época este número era quase um desejo. Neste ano estamos nos baseando nas perspectivas da economia", disse Oliveira.