Superoferta de produtos preocupa chineses A superoferta poderá atingir 430 artigos de consumo no primeiro semestre deste ano na China. Esse fantasma também ronda outros 69 insumos de produção. Os números foram divulgados pelo Ministério do Comércio, após uma pesquisa que abrangeu os mais importantes segmentos da economia nacional. Conforme as autoridades, a pesquisa abrangeu os 600 produtos mais procurados pelos chineses, assim como 300 insumos de produção industrial. A pesquisa revelou que a superoferta poderá atingir 8,3% do setor de alimentos; 35,5% do universo de produtos como cigarros, álcool e chá; 50% do ramo farmacêutico e 45,4% do segmento de jóias. Setores como os de bebidas, confecções, produtos têxteis, eletrodomésticos e móveis também poderão enfrentar casos de excesso de produção. Segundo o governo chinês, as empresas vêm ampliando suas respectivas capacidades de produção, apesar dos flagrantes focos de saturação em muitos segmentos. "Esses investimentos estão elevando a tensão entre oferta e demanda no mercado doméstico", afirmam os analistas do Ministério. O cenário não surpreende os principais economistas chineses. Para Lin Yifu, professor de economia da Universidade de Beijing, o governo central já deveria ter redobrado suas atenções em relação à superoferta no país. "Em minha opinião, nossa economia começou a enfrentar um novo ciclo de deflação em setembro do ano passado. Os preços, em muitos segmentos, estão cada vez mais deprimidos." Na visão de Lin, a deflação não oferece um risco iminente à economia chinesa, mas terá que ser combatida o mais rapidamente possível. "Segmentos inteiros podem sofrer danos irreversíveis em curto prazo. Nesse hipotético cenário, enfrentaríamos uma incrível onda de falências que, de imediato, elevaria radicalmente o montante de créditos podres do sistema financeiro e os atuais níveis de desemprego nas áreas urbanas." Otimismo As previsões oficiais divulgadas para o desempenho do mercado varejista chinês permanecem otimistas. O Ministério do Comércio anunciou uma expectativa de crescimento de 12,5% para o segmento no primeiro semestre deste ano. E ratificou sua aposta na força do mercado interno para ajudar a sustentar as altas taxas de expansão econômica da China. "Nosso varejo deverá movimentar US$ 1,2 trilhão em 2010, ante os US$ 828,3 bilhões do ano passado", previu Huang Hai, assessor do Ministro do Comércio. A superoferta, contudo, também poderá atingir 23% do universo dos insumos de produção abordados pela enquete governamental. "Corremos o risco de enfrentar um excesso de oferta em 69 insumos de produção, ou seja, 23% do universo pesquisado", afirma o Ministério. Siderurgia Os produtos siderúrgicos estão entre os mais citados e devem sofrer as maiores quedas em seus preços domésticos. No setor energético, avaliam técnicos, a demanda por energia elétrica permanecerá superior à oferta, abrindo espaço para uma correção de preços, assim como no caso dos refinados de petróleo. Os técnicos também acreditam que os setores imobiliário e automotivo enfrentarão "ondulações de preços, apesar da tendência de baixa". De uma forma geral, prognosticam, isso afetaria com maior intensidade no período os segmentos de eletrodomésticos, produtos eletrônicos, aço e materiais de construção. Mercado externo O mercado externo, contudo, pode ser uma alternativa para os segmentos com excesso de produção. As exportações de aço no mês de janeiro, por exemplo, subiram para 1,81 milhão de toneladas, com uma alta de 21,1% sobre mesmo período do ano passado. Mas, o aumento de 46,7% no superávit da balança comercial chinesa no mês passado, que atingiu US$ 9,49 bilhões, não passou despercebido na coletiva de imprensa concedida hoje pelo porta - voz do ministério das Relações Exteriores da China, Liu Jianchao. Questionado sobre a relação existente entre os US$ 120, 4 bilhões movimentados pelo comércio exterior, o superávit recorde para o mês e a suposta subvalorização artificial do yuan, ele garantiu que a China "almeja equilibrar o intercâmbio comercial de serviços e produtos."