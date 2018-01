Suplente de Murilo Ferreira na Petrobrás renuncia

O conselheiro da Petrobrás Clovis Torres Junior renunciou ao cargo na alta cúpula da estatal e também à presidência do conselho de administração da BR Distribuidora (subsidiária de combustíveis). Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 3, a Petrobrás informou que a saída do executivo se deu por motivos pessoais. O executivo era suplente do presidente do conselho da petroleira, Murilo Ferreira, e, assim como ele, também estava em licença desde setembro.

A renúncia de Clovis Torres Junior acontece cerca de dois meses depois do pedido de afastamento de Ferreira, que acumulava a função com a de presidente da Vale. Executivo de confiança do mercado, Ferreira permanece afastado até 30 de novembro.

Na época, a decisão de Ferreira foi comunicada por telefone ao presidente da Petrobrás, Aldemir Bendine. Ele alegou motivos pessoais e argumentou que a presidência da Vale exigia sua plena atenção.

Com o afastamento, o executivo deixou de participar de decisões de peso, como a definição de um novo corte de investimentos e a abertura de capital da BR Distribuidora. Desavenças em torno do tamanho do ajuste teriam motivado a saída temporária do executivo, segundo fontes. Hoje, Nelson Carvalho, professor da USP, responde pela função.