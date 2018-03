Suplicy defende que governo adote medidas para câmbio O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) defendeu nesta quinta-feira, em Porto Alegre, que o governo brasileiro tome medidas contra a queda do dólar, que ontem atingiu a menor cotação (R$ 2,664) de 2005. Em entrevista veiculada pelo portal do PT na internet, ele afirmou que o aumento do volume de reservas em moeda estrangeira, associado à meta de redução gradual da taxa de juros, contribuiria para impedir uma valorização excessiva do real, considerada prejudicial às exportações brasileiras. O parlamentar acrescentou que um aumento no volume de reservas, por meio de uma "composição de dólar e euro", seria importante para o Brasil se prevenir contra eventuais crises internacionais. "Do ponto de vista do governo brasileiro, o importante é que sejam tomadas medidas de precaução para que, no caso de haver alguma crise no sistema financeiro e monetário internacional, a economia brasileira esteja resguardada", disse Suplicy, ao chegar no Ginásio Gigantinho, na capital gaúcha, onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva lança a campanha "Chamada Global para a Ação Contra a Pobreza", durante o Fórum Social Mundial. De acordo com o senador petista, a queda do dólar tem "muito a ver" com o tamanho do déficit do governo dos Estados Unidos, mesmo com a postura conservadora do presidente norte-americano George W. Bush e suas sinalizações de que vai realizar um esforço para um maior equilíbrio fiscal. Para Suplicy, o atual desequilíbrio nos EUA é, em boa parte, produto dos gastos com a defesa, que têm sido um rombo no orçamento do País e também nas contas externas norte-americanas.