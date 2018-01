Suplicy tenta falar com Palocci sobre depoimento de Meirelles O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) está no Ministério da Fazenda, onde tentará ser recebido pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci. O senador tenta acertar a ida do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para dar explicações sobre as denúncias sobre sonegação fiscal feitas pelas revistas Veja e IstoÉ.