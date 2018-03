Suposto conluio da AES/Enron na privatização será apurado A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, disse hoje, após participar de seminário sobre regulação, no Ministério do Planejamento, que deve ser investigada a denúncia de que houve um acordo entre a AES e a Enron para que a Eletropaulo fosse comprada pelo preço mínimo no leilão de privatização. "Se houve alguma irregularidade, terão de ser tomadas providências. Vamos avaliar", disse. A ministra afirmou ter tomado conhecimento do caso pela reportagem do Financial Times e disse ser necessário avaliar se o acordo lesou o País e o que caberia legalmente fazer diante do fato. "Se tiver alguma medida a fazer, tomaremos providência", disse.