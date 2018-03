Suprema Corte argentina redolariza depósitos em San Luis A Corte Suprema de Justiça votou pela redolarização dos depósitos da província de San Luis. A sentença fixou um prazo de 60 dias para definir a forma de devolução dos US$ 247 milhões que a província tem depositados no Banco Nación. Este é o prazo que o presidente Eduardo Duhlade pedia, já que neste período estará avançado o processo de eleitoral que escolherá o novo presidente do país. Os detalhes da sentença ainda não foram divulgados e ainda há dúvidas sobre o alcance da mesma porque, ao decretar a inconstitucionalidade do decreto 214/02 que pesificou os depósitos, a decisão poderia gerar um efeito cascata e beneficiar os demais depositantes. Há um grande número de pessoas em frente ao Tribunal e um forte policiamento.