Supremo adia decisão sobre Adin do modelo do setor elétrico O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, assinou nesta manhã despacho garantindo à Advocacia Geral da União (AGU) prazo de cinco dias para que se manifeste sobre a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) movida pelo PSDB contra a medida provisória (MP) que definiu o modelo do setor elétrico. Assim, a decisão sobre a Adin, esperada para hoje, fica adiada. O ministro deu prazo de cinco dias para a AGU se pronunciar. No despacho em que adia a decisão sobre a Adin, o ministro Gilmar Mendes alertou que no passado o STF derrubou uma lei semelhante à apresentada pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gilmar Mendes destacou ainda a importância que o novo modelo terá no setor, tanto no segmento público quanto privado do País. Ele disse que poderia ter analisado imediatamente a ação, mas decidiu ouvir a Advocacia Geral da União por causa da relevância da matéria. O Supremo está realizando a última sessão plenária do ano, iniciando recesso a partir de amanhã. Somente em fevereiro o STF retoma seus trabalhos.