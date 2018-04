Supremo adia decisão sobre aplicação do CDC a bancos Por um pedido de vista do ministro Nelson Jobim, o Supremo Tribunal Federal (STF) adiou a conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) promovida pelos bancos, contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre seus serviços. O relator da Adin, ministro Carlos Velloso, deu voto favorável à utilização do código do consumidor para regular as atividades bancárias. O ministro Nelson Jobim, então, pediu vita do processo. No entanto, o ministro Néri da Silveira, que se aposenta dia 24, pediu para antecipar seu voto. Na ação, os bancos contestam a aplicação do código de defesa do consumidor sobre suas atividades e defendem a criação de um código próprio alegando que o artigo 192 da Constituição do País, exige uma lei complementar que regule o funcionamento do sistema financeiro nacional.