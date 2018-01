Supremo mantém suspensa a venda do Banco de Santa Catarina O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta quarta-feira a decisão da ministra Ellen Gracie Northfleet que suspendeu no início de novembro o leilão de privatização do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), marcado para o próximo dia 16. A decisão foi tomada pelos ministros no julgamento de um recurso interposto pela Advocacia Geral da União (AGU) e pelo Banco Central contra liminar da ministra que suspendeu o leilão. A liminar foi pedida pelo governo de Santa Catarina, sob o argumento de que o preço mínimo de R$ 572,7 milhões fixado para o banco é inferior ao real valor da instituição e tem que ser reavaliado. Ellen Gracie concordou com o argumento do governo catarinense de que haveria risco de lesão econômica se o leilão fosse realizado nas condições estabelecidas no edital. Até meados do mês passado, o governo ainda dizia acreditar na venda do banco esse mês, caso a liminar fosse cassada até a data do leilão. ?No leilão do Banespa, nós cassamos uma liminar no STF um dia antes do leilão e não foi necessário mudar a data?, disse na ocasião o diretor de liquidações e desestatização do BC, Carlos Eduardo de Freitas. O leilão deveria ocorrer na Bolsa de Valores de São Paulo. O banco estadual foi federalizado em 1999 para evitar que fosse liquidado extra-judicialmente diante das dificuldades administrativas e problemas financeiros que enfrentava na época. No contrato firmado com a União, ficou estabelecido que o banco seria saneado e posteriormente privatizado. O acordo inicial previa a participação do Estado de Santa Catarina em todas as fases de avaliação da instituição, mesmo ele não tendo mais o controle acionário do banco. Pelo contrato original, seriam feitas duas avaliações da instituição por empresas especializadas, uma contratada pelo BC e outra pelo Estado de Santa Catarina. Mas um termo aditivo previu a realização das duas avaliações pelo BC. Ao Estado, foi garantido o direito de acompanhar livremente somente um dos estudos. ?Ocorre que, saneado o Besc, investido aproximadamente R$ 1,5 bilhão, lançou o Banco Central do Brasil leilão de privatização cuja avaliação fixou preço mínimo em R$ 572,7 milhões, ou seja, pouco mais de um terço do valor investido pelo Estado de Santa Catarina, deixando ao povo catarinense uma dívida de quase R$ 1 bilhão?, reclamaram os procuradores de Santa Catarina na ação entregue ao STF. Os procuradores argumentaram que Santa Catarina tem interesse em que o banco seja vendido pelo melhor preço possível ?uma vez que este valor será abatido de sua dívida com a União, contraída exatamente para financiar o saneamento do Besc?.