Susep divulga circular que cria o VGBL A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou hoje a circular que cria o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Segundo o diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Luiz Peregrino Vieira da Cunha, trata-se de "uma nova configuração para os seguros de vida" que será usado como um produto complementar aos planos de previdência privada. Peregrino explicou que a diferença entre VGBL e o plano de previdência privada diz respeito ao diferimento fiscal. Enquanto no plano de previdência (PGBL) há o diferimento sobre a declaração do Imposto de Renda, mas tributação total no momento do resgate ou recebimento dos benefícios, no caso do VGBL não há a opção do diferimento na declaração do IR, mas somente os rendimentos são tributados no resgate. A Susep iniciou o processo de criação do VGBL em fevereiro. Segundo Vieira da Cunha, as empresas do mercado participaram do processo com críticas e sugestões às definições da Susep. Essas contribuições, segundo ele, "foram incorporadas na medida do possível". A circular foi assinada na segunda-feira e divulgada hoje, mas ainda depende de publicação no Diário Oficial para o início da comercialização do VGBL no mercado. Veja mais informações sobre o produto no link abaixo.