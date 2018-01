Suspeita de cartel no setor de gases industrial e medicinal De acordo com fontes ligadas à Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira foi deflagrada uma operação gigante de busca e apreensão que reuniu 12 técnicos da Secretaria de Direito Econômico (SDE), 5 promotores, 4 delegados e 10 agentes da Polícia Federal em São Paulo. Foram apreendidos bens e documentos na White Martins, Air Products, Aga S/A, Air Liquide Brasil e Indústria Brasileira de Gases, empresas que, juntas, dominam 99% de um mercado que no Brasil movimenta R$ 2,4 bilhões por ano. Motivo: debelar um suposto cartel do mercado de gases industriais e medicinais. Foram apreendidos bens e documentos que vão dar continuidade a um processo que vem sendo costurado há quase um ano pela SDE, com apoio do Ministério Público paulista. Segundo apurou a Agência Estado, detectada a suposta cartelização, as suspeitas se concentram na forma ampla de atuação das empresas. No caso dos gases medicinais, os prejudicados seriam governos estaduais, hospitais públicos e privados. Descobriu-se que as empresas do setor acertavam entre si quem seria a vencedora das licitações públicas. Esse acerto era supostamente feito por telefone ou em reuniões fechadas em hotéis ou restaurantes. Para chegar a essas conclusões, o MP obteve autorização judicial de quebra de sigilo telefônico e monitorou conversas. A suposta negociação entre os membros do cartel era feita por meio de códigos. Azul representava a Air Liquide, verde era a White Martins, vermelho significava a AGA e amarelo, a Air Products. Uma vez decidido quem venceria a licitação, as demais entravam no leilão para dar "cobertura" à proposta que seria vencedora. No mercado de gases industriais, o cartel teria prejudicado parte importante do parque industrial brasileiro. Entre as empresas que teriam adquirido os produtos cartelizados, estão McDonald´s, Copesul, Umbro e Camargo Corrêa. A Agência Estado apurou também que o cartel se reunia regularmente para monitorar o cumprimento dos acordos. No caso de uma das empresas "furar" o acordo, mecanismos de retaliação eram discutidos pelas demais, como tirar contratos da dissidente ou excluí-la de negociações sobre outras licitações. Indagado sobre o assunto, o secretário de Direito Econômico, Daniel Goldberg, confirmou que há uma investigação em curso desde 2003. "Os indícios apontam para um cenário de extrema gravidade, mas as empresas têm de exercer seu direito de defesa. Devemos evitar a condenação prévia", afirmou, ponderando que as empresas já têm acesso aos documentos da investigação na SDE e aos autos do processo em que o juiz deferiu a busca e apreensão. Agora apresentarão sua defesa.