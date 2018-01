Suspeita de dois novos focos de aftosa, no MS Dois novos supostos focos da aftosa no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Japorã e Novo Mundo, ainda sob exames de autoridades sanitárias para a sua comprovação, deixam os produtores da região mais preocupados ainda após a descoberta do foco de aftosa da última terça-feira. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, está na região devendo manter reuniões com pecuaristas. Os novos municípios suspeitos de focos da doença estão sob exame desde ontem, e os resultados podem ser divulgados ainda hoje. A área fica próxima da fronteira seca com o Paraguai. Um governador do Estado vizinho paraguaio daquela região também vai participar do encontro com o ministro.