Suspensa a greve de metalúrgicos de autopeças e fundição Os metalúrgicos da Força Sindical deram uma trégua aos empresários do setor de autopeças e fundição e suspenderão as greves até a próxima quinta-feira. As greves dos outros dois grupos metalúrgicos, que envolvem os setores de máquinas, iluminação e eletroeletrônicos, continuarão na segunda-feira. Os trabalhadores querem uma antecipação de 10% de aumento para repor a inflação dos quatros meses desde de a data-base (novembro) até hoje. Em reunião hoje, o negociador dos industriais, Dráusio Rangel, alegou que as empresas precisam de mais tempo para formular uma proposta única para o setor. "O acordo para o grupo todo é melhor porque não cria um descontrole", afirmou. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região, Eleno José Bezerra, disse que a trégua mostra vontade de negociar dos empresários. "Na quinta-feira teremos uma nova reunião. Por três dias de paralisação, nossos resultados já foram muito positivos", afirmou. Segundo ele, até agora foram fechados 65 acordos que beneficiam 29 mil trabalhadores (outros 11 acordos foram fechados pelo Sindicato de Osasco). A retomada das negociações na próxima semana tende a ser difícil, uma vez que existe resistência dos dois lados. "A inflação atinge também as empresas. Em um mercado competitivo, com consumidores politizados, fica difícil repassar o aumento de custos para os preços", disse Rangel. "É bom lembrar que também fomos afetados pelos remédios adotados no combate à inflação, que foi a alta dos juros". Segundo Bezerra, os trabalhadores não abrirão mão do aumento. "Não tem volta", afirmou. Ele negou ter adotado o radicalismo. "Se estivéssemos sendo radicais não teríamos dado uma trégua hoje."