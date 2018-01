Suspensa cobrança do seguro apagão em todo Rio O Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro (TRF-RJ) suspendeu a cobrança do seguro apagão e da recomposição tarifária em todo o Estado, tanto nos municípios atendidos pela Light quanto pela Cerj. A liminar foi concedida para ação impetrada pela Associação dos Prefeitos e Municípios do Estado. Ela determina que as faturas não considerem a Lei 10.438/02, que determina que as distribuidoras sejam ressarcidas por conta das perdas decorrentes do racionamento de energia no ano passado. A liminar prevê que sirvam como base as regras anteriores a esta lei. Apesar da possibilidade de ser cassada, a decisão sobre a liminar deve ficar para o próximo ano, já que a maior parte do Poder Judiciário está em recesso nesta e na próxima semana. O advogado do escritório Siqueira Castro, Bruno Di Marino, que representou a associação na elaboração ação, defende que há inconstitucionalidade na lei, já que a transferência de capital por empresas privadas necessita de autorização prévia, por meio de uma lei orçamentária, o que não é o caso da Lei 10.438. Nos pedidos de liminares anteriores, que haviam sido negados, a alegação dos advogados era de que a tarifa era um tributo disfarçado. A CBEE (Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial) e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) ainda não foram notificadas da liminar, mas informaram que vão recorrer da decisão. As assessorias de imprensa da Light e da Cerj informaram que as empresas não comentam o assunto, por não terem sido notificadas oficialmente.