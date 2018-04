Suspensa liminar contra incorporação da Triunfo A Braskem informou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revogou, na última sexta-feira, a decisão liminar que suspendia a incorporação da Petroquímica Triunfo, concedida pelo juiz titular da 3ª Vara Cível de Porto Alegre em ação proposta pela Petroplastic. Dessa maneira, segundo a companhia, a incorporação da Petroquímica Triunfo e a consequente integração dos seus ativos na Braskem segue o seu curso normal, conforme aprovado pelas assembleias de acionistas das duas companhias em abril e maio deste ano.