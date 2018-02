Suspensão da Previdência por intervenção no Rio afeta pouco o mercado

A decisão do governo de fazer uma intervenção na segurança do Rio de Janeiro, o que na prática deve enterrar de vez a possibilidade de votação da reforma da Previdência, teve pouco impacto nos mercados financeiros agora pela manhã. A avaliação é que os investidores já não contavam mesmo com a aprovação da mudança nas regras de aposentadorias e pensões no País, diante da dificuldade do governo de reunir os 308 votos necessários para passar a proposta na Câmara dos Deputados. No jargão do mundo financeiro, esse cenário já estava "precificado" nas decisões de investimento.

Por conta disso, a Bovespa começou o dia em leve alta, mas no início da tarde operava com uma pequena queda de 0,44%, aos 83.915 pontos, o que pode ser considerado uma estabilidade, depois de acumular uma alta de cerca de 4% nos dois últimos pregões. No caso do dólar, a moeda também rondava a estabilidade, com alta de 0,01%, negociada a R$ 3,2427.

Para a economista-chefe da Rosenberg Associados, Thaís Zara, a provável suspensão da reforma da Previdência o efeito limitado nos mercados é o esperado, uma vez que a perspectiva já era de não aprovação da medida este ano. Enquanto a intervenção vigorar, não pode haver alteração na Constituição. Ou seja, nenhuma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) pode ser aprovada. É o caso da reforma da Previdência, que estava prevista para começar a ser discutida na segunda-feira pela Câmara.

Mas, segundo Thaís, a intervenção poderia ter sido adiada por duas semanas, por exemplo, se o governo tivesse votos para aprovar as mudanças na aposentadoria. "Mas, como não tem votos, decidiu atacar outro problema", diz, indicando que o governo pode ter decidido sair pela tangente. "A reforma aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fica para o próximo presidente."

Contudo, a economista não acredita que as pautas econômicas ficarão todas paradas. "O que exige mudanças na Constituição de fato não será possível fazer por conta da intervenção, mas projetos de lei e Medidas Provisórias (MP) devem continuar normalmente.

Sobre o efeito da intervenção na economia, Thaís avalia que, se bem realizada, pode aumentar a sensação de segurança e ter efeito positivo na economia, mas diz que é um impacto difícil de mensurar e, a princípio, deve ser pequeno.

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, diz que a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência ficou ainda mais minguada diante do novo quadro. "O ponto é que parece que a votação da reforma fica parada", diz.

Em suas estimativas, a chance de aprovação da reforma já era baixa, de cerca de 10%. "Agora, ficou bem diminuta, assumindo a ideia de que isso (a intervenção) barre a PEC", afirma. Na opinião de Lima, ainda que a situação na segurança do Rio possa aumentar as incertezas, ainda é precoce afirmar que isso tenda a afetar a confiança em nível nacional e, consequentemente, a retomada econômica que está em curso. "O ponto é se o que está sendo feito será pontual, ou permanente", diz.

De acordo com o economista, a tomada de decisões de investimento leva tempo e, caso as empresas comecem a questionar o nível de segurança do País, aí, sim, poderia atingir a retomada econômica.