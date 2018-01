Suspensão de leilão da ANP prejudica indústria brasileira O clima de expectativa com a retomada das atividades da Oitava Rodada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira pela manhã deu lugar a reações de repúdio e lamento entre os presentes ao Hotel Copacabana Palace, no Rio, com o anúncio oficial da suspensão do leilão. No final da tarde de terça, a comissão de licitação havia encerrado os trabalhos dando como certa a cassação da liminar que havia suspendido o leilão. Nos sete anos anteriores, a rodada da ANP chegou a ser ameaçada por liminares semelhantes, sendo que em um ano específico dez delas foram cassadas antes da abertura dos trabalhos. Para o advogado Paulo Valois, do escritório Ulhóa Resende Guerra, "a ANP deveria ter insistido mais, buscando a revogação da decisão que suspendeu o leilão", antes de ter encerrado os trabalhos. O consultor e ex-diretor da reguladora, responsável pela organização das rodadas anteriores, John Forman, considerou a suspensão da rodada como um terrível pesadelo. Para ele, a credibilidade do País frente aos investidores ficará enfraquecida, mas se a regra de limitação de áreas arrematadas por empresa for revista, "ainda pode haver uma chance". "Foi a regra que criou o problema e não o leilão em si", comentou. O secretário geral do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (IBP), Álvaro Teixeira, resumiu sua opinião dizendo apenas que lamentava muito tudo isso. "A suspensão é ruim para toda a indústria do petróleo brasileira". Empresas Apesar de a suspensão do leilão da ANP ter provocado entre membros da agência e especialistas do setor a apreensão quanto à credibilidade do processo licitatório no País, representantes de empresas nacionais e estrangeiras presentes nesta quarta ao local do evento reafirmaram sua intenção de voltar ao Brasil para participar de novas rodadas. A petroleira colombiana Ecopetrol, estreante em rodadas da ANP, por exemplo, deverá estar presente na 9ª Rodada, segundo Edgar Caro, da área de Desenvolvimento de Novos Negócios da empresa. Ele afirmou em entrevista à Agência Estado que o cancelamento do leilão não muda os planos para o Brasil, que "figura hoje como um dos principais pólos de investimento da empresa". "Estamos muito tranqüilos com o investimento feito no Brasil por enquanto e pretendemos continuar buscando novas oportunidades", afirmou. A Ecopetrol foi uma das 23 empresas que arremataram blocos no primeiro dia do leilão. "O aspecto negativo dessa rodada seria se o resultado fosse cancelado", disse. A opinião é a mesma do representante da japonesa Inpex, Yoshiyuki Hayashi, também estreante, e que arrematou um bloco na Bacia de Santos em parceria com a Petrobras. A empresa é a maior exploradora de petróleo do Japão e já havia também se comprometido a participar do projeto de produção do Campo de Frade, na Bacia de Campos - que será o primeiro investimento de uma empresa japonesa na produção de petróleo no Brasil. "Foi um incidente (a suspensão do leilão) a que todo país está sujeito. Mas os resultados terão que ser cumpridos e os contratos assinados", frisou, lembrando que a Inpex também está disposta a voltar ao Brasil. Também para o vice-presidente da Norsk Hydro, Luiz Amorim, a suspensão do leilão da ANP não altera os projetos da empresa no Brasil. A empresa, que arrematou dois blocos como operadora e outros três em parceria, deverá remanejar para a 9ª Rodada os recursos que estavam alocados para esse leilão. Apesar de se dizer "frustrado" por não poder participar da 8ª Rodada, Amorim viu como aspecto positivo da suspensão do leilão "um sinal de que a Justiça do Brasil funciona e está ao alcance de todos". Para o presidente da Starfish, Rafael Dória, a suspensão do leilão "faz parte do jogo democrático". "Mas a ANP tem que correr contra o tempo para realizar um novo leilão. Só assim poderá mostrar aos investidores que o ocorrido não passou de um percalço a ser transposto e não um prejuízo sem volta para o marco regulatório." A Starfish arrematou dois blocos no primeiro dia e, segundo Dória, "não tem a menor perspectiva de que isso possa ser questionado judicialmente".