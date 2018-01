Suspensão de obra no Rio Tietê pode prejudicar hidrovia A desobstrução do canal do Rio Tietê no remanso da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos, cuja licitação foi suspensa pelo ministro dos Transportes, Anderson Adauto Pereira (PL), é necessária para eliminar um gargalo da hidrovia Tietê-Paraná, segundo as empresas de navegação. O engenheiro José Ricardo de Souza, de uma empresa de Araçatuba, explicou que um trecho do lago, abaixo da barragem de Nova Avanhandava, tem o canal muito raso, impedindo a passagem de barcaças com a capacidade total de carga. "Desde o projeto básico da hidrovia, essa obra vem sendo recomendada." Souza lembrou que a própria Companhia Energética de São Paulo (Cesp), quando construiu a barragem, chegou a cogitar a realização do derrocamento subaquático, mas a obra acabou sendo transferida para o órgão de administração de hidrovias da União, vinculado ao Ministério. Embora situado em território paulista, o canal a ser desobstruído integra um sistema hidroviário federal. Ele não soube dizer se o valor da licitação, de R$ 66,2 milhões, é compatível com o serviço a ser executado, mas lembrou que o trecho do rio, no município de Araçatuba, é bastante rochoso. As prefeituras de Araçatuba e Pereira Barreto defendem a necessidade de dar condições para o pleno funcionamento da hidrovia. O secretário da Agricultura de Araçatuba, Marcos Tereza, disse que o transporte hidroviário movimenta a economia da região.