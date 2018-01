Suspenso julgamento de indenização da Varig Foi suspenso o julgamento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que analisa o recurso do governo contra decisão da Justiça, concedendo indenização à Varig, em função da política de congelamento de preços de tarifas adotada entre 1985 e 1992. O ministro Teori Zavascky pediu vista após o ministro Luiz Fux ter votado igual ao relator, ministro Francisco Falcão, para manter a decisão que determina o pagamento de indenização à Varig e reduzir os honorários advocatícios de 8% para 5%. Dessa forma, dos cinco ministros que compõem a Primeira Turma do STJ, dois já votaram contra o governo. O julgamento do caso havia sido interrompido no dia 25 de maio com pedido de vista do ministro Luiz Fux e quando Falcão proferiu o seu voto.