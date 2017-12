Suspenso leilão de privatização do Banco do Estado do Ceará O Banco Central informou hoje que decidiu suspender o leilão de privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC), marcado para amanhã, às 10 horas, na Bolsa de Valores de São Paulo. O BC esclareceu que a suspensão tem por objetivo permitir uma análise dos efeitos da decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir que o vencedor do leilão tenha o monopólio, por cinco anos, até 2010, da gestão das contas do governo cearense, que era um dos principais atrativos do leilão. Disputam o controle acionário do BEC os bancos Itaú, Bradesco e Unibanco e a empresa GE Capital.