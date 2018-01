Suspenso projeto que amplia limite de dívida da Transpetro A Transpetro tem pela frente mais uma barreira para impedir a assinatura dos contratos para a construção de seus 26 navios petroleiros, no valor de US$ 2,8 bilhões. O Senado Federal suspendeu a tramitação do projeto que amplia o limite de endividamento da Transpetro em R$ 5,6 bilhões e, assim, permitiria a assinatura dos contratos entre a empresa e os estaleiros vencedores da licitação, responsáveis pela realização das obras. O andamento do projeto, que está no plenário do Senado desde agosto, e que todos apostavam que andaria depois das eleições, foi paralisado a pedido do senador Heráclito Fortes (PFL-PI). O senador solicitou detalhamento do documento ao Ministério da Fazenda. Segundo fontes do setor, esse pedido pode atrasar a assinatura dos contratos em no mínimo três meses.