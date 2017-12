Suzano confirma substituição de Passos por Maciel Neto A companhia Suzano Papel e Celulose, uma das maiores produtoras integradas de celulose e papel da América Latina, divulgou nota confirmando a saída do seu diretor presidente, Murilo Passos, que será sucedido por Antonio Maciel Neto, atual Diretor Presidente da Ford América do Sul e vice-presidente da Ford Motor Company. A empresa informou que Murilo Passos vem participando da preparação de sua sucessão desde 2004. A Suzano Papel e Celulose é um dos maiores produtores de papel e celulose de eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 1,1 milhão toneladas de celulose total e de 820 mil toneladas de papel e receitas de US$ 1 bilhão.