Suzano e Sonae anunciam joint venture A Suzano anunciou a formação de joint venture com o português Sonae - seu parceiro na Lazam-MDS - estabelecendo uma holding que reúne os investimentos na área de corretagem de seguros e resseguros das empresas. Gerindo uma carteira de prêmios superior a US$ 1,8 bilhão, a nova empresa fica entre as quinze maiores do mundo.