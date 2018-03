Suzano eleva preços de celulose em US$30 em todas as regiões

A companhia, divulgou que o reajuste foi feito no sábado. Os preços na América do Norte passaram a 760 dólares a tonelada e na Europa para 730 dólares. Na China, o novo preço ficou em 690 dólares a tonelada.

Segundo a assessoria de imprensa da companhia, o reajuste é o sétimo feito este ano. O reajuste anterior ocorreu em novembro.

As altas de preços do insumo usado na produção de papel começaram em maio, diante dos primeiros sinais de retomada da demanda por celulose no mundo, principalmente na China.

(Por Alberto Alerigi Jr.)