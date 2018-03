Suzano vende terras no valor de R$ 311 milhões

A Suzano Papel e Celulose venderá ativos no valor de R$ 311 milhões, dentro da estratégia de reforçar sua posição de caixa. De acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 14, os ativos são 50 mil hectares de terras em Minas Gerais, dos quais 13 mil com plantio de eucalipto.

A empresa explica que essas terras não eram destinadas à produção de celulose e papel e afirma que a venda não causa impacto nas operações atuais nem em projetos futuros.

Os contratos, a serem fechados com as empresas Mata Mineira Investimentos Florestais e Fazenda Turmalina Holdings, LLC, estão sujeitos a ajustes decorrentes de auditoria. A conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2010.