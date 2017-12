Suzuki anuncia lucro e vendas recorde entre abril e junho A Suzuki Motor anunciou nesta segunda-feira que obteve lucro e vendas recorde no trimestre entre abril e junho. As altas foram de 20,4%, para 20,26 bilhões de ienes (US$ 176 milhões); e de 24,1%, para 20,26 bilhões de ienes (US$ 176 milhões); respectivamente. O motivo, conforme a empresa, foi o sucesso de seus veículos compactos de consumo econômico, em meio à escalada dos preços dos combustíveis. As vendas globais dos automóveis da Suzuki cresceram 8,4%, para 533 mil veículos. Esse forte aumento foi atribuído pela empresa ao sucesso de seus veículos compactos de consumo econômico, e à boa trajetória das vendas do Swift e do Grand Vitara na Europa e nos Estados Unidos. A companhia mantém suas previsões para o ano fiscal em andamento, que terminará em 31 de março de 2007. A empresa espera lucro líquido de 66 bilhões de ienes (US$ 574 milhões) sobre vendas de 2,8 trilhões de ienes (US$ 24,3 bilhões).